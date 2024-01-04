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طريقة وشروط استخراج رخصة مزاولة مهنة حرفية للعاملين عبر منصة بلدي

بلدي
منصة بلدي
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‏أوضحت أمانة محافظة جدة، أنه عند تجديد الرخصة التجارية يجب على أصحاب المنشآت إصدار رخصة مزاولة مهنة حرفية للعاملين عبر منصة بلدي.اضافة اعلان

أهداف إصدار رخصة مزاولة مهنة حرفية

وتهدف خدمة إصدار رخصة مزاولة مهنة حرفية، إلى تقديم طلبات التأهيل للعاملين في مهن محددة، والتأكد من استيفائهم لمتطلبات الترخيص الحرفي.

طريقة إصدار رخصة حرفية جديدة

1ـ الدخول إلى بوابة بلدي من خلال النفاذ الموحد.
2ـ اختيار خدمة الترخيص الحرفي.
3ـ التحقق من رقم الجوال.
4ـ تعريف مقدم الطلب (نيابة عنه أو صاحب المنشأة أو الشخص المفوض).
5ـ التحقق من بيانات المستخدم وأهليته لاستخدام الخدمة.
6ـ عرض بيانات المستخدم.
7ـ التأكد من استيفاء متطلبات إصدار الترخيص الحرفي.
8ـ إمكانية التقدم بطلب الاعتماد العلمي لاستيفاء متطلبات الترخيص الحرفي.
9ـ إمكانية التقدم لاستكمال دورة تدريبية لاستيفاء متطلبات الترخيص الحرفي.
10ـ طباعة الرخص الحرفية للعمال المستوفين للاشتراطات.

شروط الجدارة والأهلية

ـ إثبات أن العامل يعمل في مهنة خاضعة لرخصة الحرفي.
ـ إثبات أن أحد أنشطة المنشأة هو نشاط خاضع للترخيص الحرفي.
ـ استيفاء متطلبات الترخيص الحرفي حسب المهنة.

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