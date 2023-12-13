الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

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تنبيه مهم من "قوى" حول إلغاء الانقطاع عن العمل

منصة قوى
منصة "قوى"
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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنه لا يمكن إلغاء الانقطاع عن العمل بعد الموافقة على الشروط و الأحكام من قبل المنشأة.اضافة اعلان

شطب التصريح وإلغاء المؤسسة

جاء ذلك على صفحة "قوى" الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "عندي منشأه عليها ثلاث عمال منتهيه إقاماتهم ويعملون لصالح انفسهم وأريد أن أشطب التصريح والغي المؤسسه.
وأضاف السائل: لكن مكتب العمل ربط ذلك بالعماله وحاولت أن اتواصل معهم ولكن دون جدوى، علما أنه تم نقل عدد 2 من العمال سابقا الي كفيل جديد ونزل علي غرامه كبيره والموسسه لاتعمل.

خطوات شطب السجل التجاري

1ـ الدخول على منصة المركز السعودي للأعمال
2ـ تسجيل الدخول إلى الحساب (اسم المستخدم / كلمة المرور)
3ـ تحديد السجل التجاري المطلوب شطبه من ملف المستثمر
4ـ تعبئة بيانات نموذج الخدمة
5ـ تقديم الطلب
6ـ تنفيذ العملية

شروط شطب السجل

1ـ أن لا يكون هناك سجلات فرعية وفي حال وجود سجلات فرعية يتم تحويل السجل الرئيسي إلى فرعي إلكترونياً.
2ـ في حال كان مالك السجل موظف حكومي أو كان السجل التجاري يحمل ترخيص يتم شطبه يدوياً من خلال فروع الوزارة.

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