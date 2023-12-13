تنبيه مهم من "قوى" حول إلغاء الانقطاع عن العمل

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنه لا يمكن إلغاء الانقطاع عن العمل بعد الموافقة على الشروط و الأحكام من قبل المنشأة. اضافة اعلان





شطب التصريح وإلغاء المؤسسة



خطوات شطب السجل التجاري



شروط شطب السجل



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جاء ذلك على صفحة "قوى" الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "عندي منشأه عليها ثلاث عمال منتهيه إقاماتهم ويعملون لصالح انفسهم وأريد أن أشطب التصريح والغي المؤسسه.وأضاف السائل: لكن مكتب العمل ربط ذلك بالعماله وحاولت أن اتواصل معهم ولكن دون جدوى، علما أنه تم نقل عدد 2 من العمال سابقا الي كفيل جديد ونزل علي غرامه كبيره والموسسه لاتعمل.1ـ الدخول على منصة المركز السعودي للأعمال2ـ تسجيل الدخول إلى الحساب (اسم المستخدم / كلمة المرور)3ـ تحديد السجل التجاري المطلوب شطبه من ملف المستثمر4ـ تعبئة بيانات نموذج الخدمة5ـ تقديم الطلب6ـ تنفيذ العملية1ـ أن لا يكون هناك سجلات فرعية وفي حال وجود سجلات فرعية يتم تحويل السجل الرئيسي إلى فرعي إلكترونياً.2ـ في حال كان مالك السجل موظف حكومي أو كان السجل التجاري يحمل ترخيص يتم شطبه يدوياً من خلال فروع الوزارة.