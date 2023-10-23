ضربات خاطفة.. مداهمة أوكار المخدرات بعدة مناطق

أ أ
استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 135 كيلوجرامًا من نبات القات ففي
منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة محاولة تهريب 135
كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم
المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط
11 شخصًا لترويجهم مادة الحشيش المخدر
كما
قبضت شرطة محافظة جدة على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية الفلسطينية
و6 مواطنين لاتخاذهم وحدتين سكنيتين وكرًا لترويج 21 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر
ومادة الهيروين المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم اتخاذ الإجراءات
النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
ضبط
شخص لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين
وفي
تبوك، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين
المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات
وتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.