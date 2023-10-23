ضربات خاطفة.. مداهمة أوكار المخدرات بعدة مناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





إحباط تهريب 135 كيلوجرامًا من نبات القات



ضبط 11 شخصًا لترويجهم مادة الحشيش المخدر



ضبط شخص لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين



ففي منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة محاولة تهريب 135 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.كما قبضت شرطة محافظة جدة على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية الفلسطينية و6 مواطنين لاتخاذهم وحدتين سكنيتين وكرًا لترويج 21 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر ومادة الهيروين المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.وفي تبوك، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

