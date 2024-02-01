الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

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ضربات نوعية.. حرس الحدود يحبط تهريب كمية ضخمة من المخدرات بعسير وجازان

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حرس الحدود
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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (66) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.اضافة اعلان

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات


وفي عسير أيضا، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة تهريب (292) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة تهريب 160 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن عمليات التهريب


 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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