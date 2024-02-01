ضربات نوعية.. حرس الحدود يحبط تهريب كمية ضخمة من المخدرات بعسير وجازان

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (66) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر. اضافة اعلان



وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.





إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات



الإبلاغ عن عمليات التهريب

