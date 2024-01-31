حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 220 ألف قرص مخدر بقطاع الربوعة

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (220000) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. اضافة اعلان





الإبلاغ عن عمليات التهريب



إحباط تهريب حشيش مخدر



دوريات الإدارة العامة للمجاهدين:



عقوبة ارتكاب هذه المخالفة:

