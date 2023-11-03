شهداء وجرحى في قصف قوات الاحتلال لعدة مواقع في قطاع غزة

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استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين اليوم، جراء القصف المستمر لقوات الاحتلال لعدة مواقع في قطاع غزة.





غارات عنيفة اضافة اعلان



ارتفاع عدد الشهداء



تهديد حياة الجرحى



وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات عنيفة على أحياء النصر والشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وعلى حي الزيتون جنوبًا، وعلى مخيمي البريج والنصيرات وعلى مدينة دير البلح وسط القطاع، مما أدى إلى ارتقى عدد من الشهداء، وإصابة العشرات.ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة إلى 9077 شهيدا.وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 16 فلسطينيًا بينهم صحفي وعائلته في قصف عنيف استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.من جانبها ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين شهداء العدوان الإسرائيلي 3760 طفلا و2326 امرأة بالإضافة لإصابة 32 ألف بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.في سياق متصل أعلنت مستشفى الشفاء -أكبر مستشفيات قطاع غزة- توقف مولد الكهرباء الرئيس عن العمل إثر نفاذ الوقود وعدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بإدخاله للأسبوع الرابع على التوالي مما يهدد حياة مئات الجرحى والمرضى للخطر.