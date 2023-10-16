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وزير الخارجية يناقش مع ولي عهد الكويت تطور الأوضاع في غزة

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ولي عهد الكويت يستقبل وزير الخارجية
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استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في قصر بيان بالعاصمة الكويت، بحضور معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت.اضافة اعلان


ونقل سمو وزير الخارجية، في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ـ حفظهما الله ـ، للقيادة الكويتية، وتمنياتهما للكويت الشقيق، المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.

تطور الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لحماية المدنيين

 وجرى خلال الاستقبال مناقشة تطور الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لنزع فتيل التوتّر، وسبل حماية المدنيّين العزل من العمليات العسكرية المتصاعدة خلال الفترة الماضية.

استعراض العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين


كما تم استعراض العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
 حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

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