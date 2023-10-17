شرطة منطقة الرياض تقبض على شخصين لارتكابهما مخالفات صدم وهروب

أ أ

‬قبضت شرطة منطقة الرياض على قائدي مركبتين؛ لتعمّدهما التصادم ببعضهما؛ إثر خلاف بينهما.

وقام أحدهما بصدم مركبة أخرى والهروب من الموقع. اضافة اعلان





الأمن العام

ارتكاب حوادث جنائية

سرقة المركبات وترويج المخدرات

استرداد المسروقات وإيقاف المتهمين

وقال الأمن العام: جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من القبض على 3 أشخاص.وأوضحت أنه تم القبض على 3 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة وارتكاب حوادث جنائية.وأضافت أن المتهمين روجوا لمادة الشبو المخدرة، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة مركبات ولوحات واستخدامها في تنفيذ جرائمهم.وأكدت أنه تم استرداد المسروقات، وأنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.



