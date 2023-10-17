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قبضت شرطة منطقة الرياض على قائدي مركبتين؛ لتعمّدهما التصادم ببعضهما؛ إثر خلاف بينهما.
وقام أحدهما بصدم مركبة أخرى والهروب من الموقع.
الأمن العام
وقال الأمن العام: جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من القبض على 3 أشخاص.
ارتكاب حوادث جنائية
وأوضحت أنه تم القبض على 3 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة وارتكاب حوادث جنائية.
سرقة المركبات وترويج المخدرات
وأضافت أن المتهمين روجوا لمادة الشبو المخدرة، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة مركبات ولوحات واستخدامها في تنفيذ جرائمهم.
استرداد المسروقات وإيقاف المتهمين
وأكدت أنه تم استرداد المسروقات، وأنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
🎥 | شرطة منطقة الرياض تقبض على شخصين لارتكابهما مخالفات صدم وهروب. pic.twitter.com/CXqunbmWOp— الأمن العام (@security_gov) October 17, 2023