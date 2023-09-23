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صحيفة تواصل الالكترونية

شرطة تبوك تطيح بمواطنين ظهرا في فيديو يطلقان النار في الهواء

المتهمين
المتهمين
أ أ
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قبضت شرطة منطقة تبوك على مواطنين لإطلاقهما النار في الهواء من سلاحين ناريين بحوزتهما في مكان عام، معرضين حياة الآخرين للخطر.

تم القبضاضافة اعلان

وحسب بيان الأمن العام عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.
وجاري القبض على من وثّق ونشر محتوى مرئيًا بذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة منطقة الرياض أنها ألقت القبض مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

ضبط أسلحة نارية وذخيرة حية

وأضافت أنها ضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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