ارتكبا سلوكيات منافية للآداب العامة.. الإطاحة بشخصين في حفر الباطن

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ألقت شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية القبض على شخصين لارتكابهما سلوكيات وألفاظًا منافية للآداب العامة.



وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. اضافة اعلان





شرطة الرياض:



منطقة جازان



التعاون مع الجهات الأمنية:



🎥 | شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية تقبض على شخصين لارتكابهما سلوكيات وألفاظًا منافية للآداب العامة pic.twitter.com/GWDqj4xTmS September 24, 2023