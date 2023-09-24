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صحيفة تواصل الالكترونية

ارتكبا سلوكيات منافية للآداب العامة.. الإطاحة بشخصين في حفر الباطن

المتهمان
المتهمان
أ أ
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ألقت شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية القبض على شخصين لارتكابهما سلوكيات وألفاظًا منافية للآداب العامة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.اضافة اعلان

شرطة الرياض:


وقبل ساعات قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

منطقة جازان

كما قبضت دريات الأمن بمنطقة جازان على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

التعاون مع الجهات الأمنية:


 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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