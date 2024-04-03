ضبط مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة تخزين أكثر من 18 مترًا من الحطب المحلي

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الهندية، لارتكابه مخالفة تخزين أكثر من 18 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في المنطقة الشرقية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية.



عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي:



إحباط تهريب 150 كيلوجرامًا من القات المخدر



ضبط مقيمين لترويجهما 1.1 كيلوجرام من الشبو



إحباط تهريب 80 كيلوجرامًا من مادة الحشيش



ضبط شخصين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

