شرطة تبوك توضح حقيقة مقطع الاعتداء على أحد الأشخاص

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أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة تبوك أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لشخص على الأرض وادعاء تعرضه لاعتداء، فقد باشرت دوريات الأمن بمنطقة تبوك الواقعة في حينه.



القبض على موثق المقطع



أصدرت شرطة منطقة الرياض، بيانًا مهمًا بشأن القبض على خمسة أشخاص ارتكبوا فعلًا مشينًا.

وأضاف "أنه تبين من إجراءات الاستدلال أنه يعاني من نوبات صـرع وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك.وفي وقت سابق،

شرطة الرياض تقبض على 5 أشخاص



📹 | شرطة منطقة تبوك توضح حقيقة واقعة ادعاء تعرض شخص لاعتداء: يعاني من نوبات صرع وتم نقله إلى المستشفى. pic.twitter.com/H0GzoymW9B — الأمن العام (@security_gov) March 13, 2024

وحسب صفحة "الأمن العام" على منصة إكس، فقد تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على 5 أشخاص.وأوضحت أنه تم ضبط الأشخاص الخمسة لاعتدائهم على آخر، وسحب مبالغ مالية من حسابه الشخصي وتوثيق ذلك ونشره.وأكدت أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.