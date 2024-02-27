عاجل.. تحذير من الدفاع المدني: درجات الحرارة تسجل 3 تحت الصفر في 5 مناطق من اليوم للجمعة

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.



من اليوم وحتى الجمعة:



ثلاث درجات تحت الصفر:



كما دعت إلى عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والعمل بإرشادات الدفاع المدني في أثناء استعمال وسائل التدفئة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي. وذلك من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الثلاثاء حتى الجمعة المقبل.وأشارت المديرية إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية.وأوضحت أنه يتوقع انخفاضاً في درجات الحرارة من درجة حتى ثلاث درجات تحت الصفر على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، ويتوقع تساقط ثلوج خفيفة على منطقة الحدود الشمالية.