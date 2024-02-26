الإطاحة بـ 4 من "مروجي السموم" بتبوك ومخالف بجازان

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية السودانية وثلاثة مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهم مادتَي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ضبط يمني بجازان:كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالفٍ لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمنطقة جازان لترويجه مادة الحشيش المخدر.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
إحباط تهريب 220 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر:وفي وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 220 كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط مخالفين لترويجهم مادة الحشيش المخدر:وفي عسير، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما 42 كلجم من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
تهريب 140 كلجم من نبات القات المخدر:كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 140 كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات:وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.