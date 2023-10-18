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صحيفة تواصل الالكترونية

شرطة الرياض توضح تفاصيل ظهور شخص في محتوى مرئي يدعي وجود خلاف مع آخر

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الشرطة
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علق المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض على ظهور شخص في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعي وجود خلاف بينه وبين آخر آواه وشغله.اضافة اعلان

إجراءات الاستدلال:


وأضاف: تبين من إجراءات الاستدلال أنه مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقاف من آواه وشكّله، واتخاذ الإجراءات النظامية للتأكد من عدم إساءة الاستغلال وفق نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.


نظام أمن الحدود:


وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقوم باستغلالهم او تشغيلهم، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأضاف أن هذه الجرائم تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن هذه الجرائم على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و (996) في بقية مناطق المملكة.

 

 

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