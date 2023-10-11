شرطة الرياض: ضبط المتهمين في واقعة إطلاق النار بالخرج

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قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن شرطة المنطقة باشرت حادثة إطلاق نار ودهس متعمد في محافظة الخرج بين مجموعة من الأشخاص إثر خلاف سابق بينهم، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين حالة أحدهما حرجة.
القبض على المتهمين:
وأوضح أنه تم القبض على المتهمين كافة، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
إدارة التحريات والبحث الجنائي
في وقت سابقـ، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنين لاتخاذهم مركبة تابعة لهم في مواقف إحدى المنشآت الخاصة وكرًا لإخفاء سمومهم وترويج 16,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وذلك امتدادًا للجهود الميدانية للحملة الأمنية لمكافحة المخدرات.
وجرى إيقاف المخالفين واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص،
منطقة عسير
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (125) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
التعاون مع الأمن
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.