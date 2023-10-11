شرطة الرياض: ضبط المتهمين في واقعة إطلاق النار بالخرج

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قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن شرطة المنطقة باشرت حادثة إطلاق نار ودهس متعمد في محافظة الخرج بين مجموعة من الأشخاص إثر خلاف سابق بينهم، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين حالة أحدهما حرجة. اضافة اعلان





القبض على المتهمين:

