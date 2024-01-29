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شرطة الدمام تتحرك للقبض على شخصين ظهرا بفيديو وارتكبا فعلا شنيعًا

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ضبط المتهمين
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أعلنت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية أنها تمكنت من القبض على شخصين لاعتدائهما بالضرب على آخر.

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شخصين ظهرا بفيديو وارتكبا فعلا شنيعًا

وأوصح حساب الأمن العام على منصة "إكس"، أن الاعتداء تم في مكان عام ومخالف لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية لتوثيق ونشر محتوى مرئيًا بذلك.

وأكدت أنه جرى إيقافهما ومن وثق ونشر المحتوى المرئي لمخالفتاه نظام الجرائم المعلوماتية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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