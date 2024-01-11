عاجل.. السجن وغرامة موجعة.. النيابة العامة: 3 عقوبات لمن يتعمد ارتكاب هذه المخالفة

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قالت النيابة العامة إن المرافق العامة تحظى بحماية عدلية تجاه أي جناية عليها، وقرر النظام حمايتها ووقع عقوبات جزائية حال ارتكاب أي مخالفات.





3 عقوبات للمخالفين: اضافة اعلان



استثناء ضروريات صناعة المعادن الثمينة



عقوبة الغش والخداع في الوزن والنوع والعيار



السجن عامين وغرامة 400 ألف ريال



تحظى المرافق العامة بحماية عدلية تجاه أي جناية عليها، وقرر نظام حمايتها عقوبات جزائية حال ارتكاب أي من ذلك. pic.twitter.com/bD0iXFKL3t January 11, 2024

أوضحت أن كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا يعاقب بما يلي:1- السجن مدة تصل إلى سنتين.2 - غرامة تصل إلى 100 ألف ريال.3- إحدى هاتين العقوبتين.في وقت سابق، أكدت النيابة العامة أنه لايجوز أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل الجهة المختصة بسبب عمليات إعدادها للبيع.واستثنت النيابة العامة، ما توجبه ضروريات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها الجهة المعنية.جاء ذلك في منشور للنيابة العامة على صفحتها الرسمية في "إكس"، حيث أوضحت نص المادة التي تتناول الغش في المعادن والعقوبة المفروضة.وقالت النيابة العامة إن كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها.وأضافت: أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.ويعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 400 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.