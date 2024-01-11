الخميس، 29 جمادى الثانية 1445 ، 11 يناير 2024

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قالت النيابة العامة إن المرافق العامة تحظى بحماية عدلية تجاه أي جناية عليها، وقرر النظام حمايتها ووقع عقوبات جزائية حال ارتكاب أي من ذلك.

عاجل.. السجن وغرامة موجعة.. النيابة العامة: 3 عقوبات لمن يتعمد ارتكاب هذه المخالفة

النيابة العامة
النيابة العامة
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قالت النيابة العامة إن المرافق العامة تحظى بحماية عدلية تجاه أي جناية عليها، وقرر النظام حمايتها ووقع عقوبات جزائية حال ارتكاب أي مخالفات.

3 عقوبات للمخالفين:اضافة اعلان


أوضحت أن كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا يعاقب بما يلي:

1- السجن مدة تصل إلى سنتين.

2 - غرامة تصل إلى 100 ألف ريال.

3- إحدى هاتين العقوبتين.

في وقت سابق، أكدت النيابة العامة أنه لايجوز أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل الجهة المختصة بسبب عمليات إعدادها للبيع.

استثناء ضروريات صناعة المعادن الثمينة


واستثنت النيابة العامة، ما توجبه ضروريات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها الجهة المعنية.

جاء ذلك في منشور للنيابة العامة على صفحتها الرسمية في "إكس"، حيث أوضحت نص المادة التي تتناول الغش في المعادن والعقوبة المفروضة.

عقوبة الغش والخداع في الوزن والنوع والعيار


وقالت النيابة العامة إن كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها.

وأضافت: أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.

السجن عامين وغرامة 400 ألف ريال


ويعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 400 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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