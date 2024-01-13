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ارتكبوا هذا الأمر.. شرطة تبوك تضبط 8 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي

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ضبط 8 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي
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أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك القبض على 8 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم.اضافة اعلان

شرطة تبوك تضبط 8 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي

وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.


شرطة الرياض تقبض على أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي

يأتي هذا بعد ساعات فقط من إعلان إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على 3 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية.

وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وأنه جاري القبض على مشاركين آخرين.



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