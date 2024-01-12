عاجل.. شرطة الرياض تطيح بـ 3 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي وهم يقومون بهذا الأمر

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أعلنت
إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على 3 مواطنين ظهروا في
محتوى مرئي في مشاجرة جماعية.
شرطة
الرياض تقبض على 3 مواطنينوأوضحت
أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة،
وأنه جاري القبض على مشاركين آخرين.
🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على (3) أشخاص ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية. pic.twitter.com/bQ21YB9aRy— الأمن العام (@security_gov) January 12, 2024
القبض
على متحرش في الرياضفي
وقت سابق، قبضت شرطة منطقة الرياض على وافد من الجنسية المصرية ظهر في محتوى مرئي
يتحرش بفتاة أثناء نقلها في مركبة.
وأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.