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عاجل.. شرطة الرياض تطيح بـ 3 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي وهم يقومون بهذا الأمر

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شرطة الرياض تقبض على 3 مواطنين
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أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على 3 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية.
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شرطة الرياض تقبض على 3 مواطنين

وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وأنه جاري القبض على مشاركين آخرين.

القبض على متحرش في الرياض

في وقت سابق، قبضت شرطة منطقة الرياض على وافد من الجنسية المصرية ظهر في محتوى مرئي يتحرش بفتاة أثناء نقلها في مركبة.
وأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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