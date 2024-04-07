الأحد، 28 رمضان 1445 ، 07 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ولي العهد يستقبل رئيس وزراء باكستان بحضور ولي العهد في مملكة البحرين

ا
جانب من اللقاء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، في قصر الصفا بمكة المكرمة، مغرب اليوم، دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.اضافة اعلان
وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع سمو ولي العهد حفظه الله.

حضور مأدبة الإفطار:

حضر الاستقبال ومأدبة الإفطار، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر بن إبراهيم الخريف ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الاستاذ خالد بن علي الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الاستاذ نواف المالكي.
كما حضر الاستقبال من الجانب الباكستاني معالي وزير الخارجية السيد محمد إسحاق دار ، ومعالي وزير الدفاع خواجة محمد آصف ، ومعالي وزير المالية السيد محمد أورنجزيب ، ومعالي وزير الإعلام السيد عطا الله ترار ، ورئيس وزراء البنجاب السيدة مريم نواز شريف ، ونجل دولة رئيس الوزراء السيد حمزة شريف، ونجل دولة رئيس الوزراء السيد سليمان شريف، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد تجديد ممتاز.
كما حضر الاستقبال من الجانب البحريني معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة السكرتير الخاص لسمو ولي العهد ومعالي الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة رئيس ديوان سمو ولي العهد ومعالي العقيد الركن الشيخ أحمد بن عيسى ال خليفة المرافق العسكري لسمو ولي العهد.

اقرأ أيضا

مشاريع "سلمان للإغاثة" تخدم أكثر من 415 مليون فرد من 55 دولة

عاجل.. متى يعود الطلاب إلى المدارس بعد انتهاء إجازة عيد الفطر؟

نصائح للمعتمرين في ليلة ختم القرآن للتعاون مع المنظومة الأمنية ومراعاة قدسية الزمان والمكان

بيان مشترك.. المملكة تؤكد على وحدة جمهورية الصومال وسيادتها على كامل أراضيها

الطلبية وصلت في مكان آخر و"الطرود البريدية" لا تتجاوب مع الشكوى.. "النقل" ترد

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ت 12:11 ص الأحد، 07 أبريل 2024

ولي العهد يستقبل رئيس الصومال

ولي العهد 11:21 م السبت، 06 أبريل 2024

ولي العهد يصل إلى مكة المكرمة قادماً من جدة لقضاء ما تبقى من شهر رمضان المبارك

خادم الحرمين وولي العهد 3:42 م السبت، 23 مارس 2024

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الروسي في ضحايا تفجير موسكو

ولي العهد 1:54 ص الأربعاء، 13 مارس 2024

مجلس الوزراء يصدر 14 قرارا في جلسته برئاسة ولي العهد (تفاصيل)