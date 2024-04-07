الطلبية وصلت في مكان آخر و"الطرود البريدية" لا تتجاوب مع الشكوى.. "النقل" ترد

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كشفت الهيئة العامة للنقل، أنه عند عدم تجاوب شركة الطرود البريدية مع شكاوى المستفيدين خلال 5-7 أيام عمل، فإنه يمكن للمستفيدين تصعيد بلاغ عبر القنوات المعتمدة.







الطلبية وصلت في مكان آخر والشركة لا تتجاوب



تسليم 18 مليون شحنة بريدية حتى 25 رمضان



استقبال أكثر من 3 آلاف مكالمة

