الطلبية وصلت في مكان آخر و"الطرود البريدية" لا تتجاوب مع الشكوى.. "النقل" ترد

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كشفت
الهيئة العامة للنقل، أنه عند عدم تجاوب شركة الطرود البريدية مع شكاوى المستفيدين
خلال 5-7 أيام عمل، فإنه يمكن للمستفيدين تصعيد بلاغ عبر القنوات المعتمدة.
الطلبية
وصلت في مكان آخر والشركة لا تتجاوب جاء
ذلك خلال رد حساب العناية بالمستفيدين في منصة إكس، على سؤال أحد المواطنين يقول
فيه: "الطلبية لم تصل منذ 12 يومًا حتى الآن،
ورغم أن التوصيل إلى عرعر لكني تفاجأت بتوصليها للرياض، والعيد اقترب، وكلمتهم وما في
تجاوب للأسف".
ليرد حساب العناية بالمستفيدين: "يُمكنك تقديم بلاغ من خلال التواصل مع خدمة البلاغات على الرقم الموحد 19929 والاستماع للرد الآلي بالكامل ثم اختيار التحويلة المناسبة، أو من خلال الموقع الرسمي من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) شاكرين تواصلك".