الأحد، 28 رمضان 1445 ، 07 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الطلبية وصلت في مكان آخر و"الطرود البريدية" لا تتجاوب مع الشكوى.. "النقل" ترد

0
الطرود البريدية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت الهيئة العامة للنقل، أنه عند عدم تجاوب شركة الطرود البريدية مع شكاوى المستفيدين خلال 5-7 أيام عمل، فإنه يمكن للمستفيدين تصعيد بلاغ عبر القنوات المعتمدة.اضافة اعلان


الطلبية وصلت في مكان آخر والشركة لا تتجاوب

جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالمستفيدين في منصة إكس، على سؤال أحد المواطنين يقول فيه: "الطلبية لم تصل منذ 12 يومًا حتى الآن، ورغم أن التوصيل إلى عرعر لكني تفاجأت بتوصليها للرياض، والعيد اقترب، وكلمتهم وما في تجاوب للأسف".


ليرد حساب العناية بالمستفيدين: "يُمكنك تقديم بلاغ من خلال التواصل مع خدمة البلاغات على الرقم الموحد 19929 والاستماع للرد الآلي بالكامل ثم اختيار التحويلة المناسبة، أو من خلال الموقع الرسمي من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) شاكرين تواصلك".

تسليم 18 مليون شحنة بريدية حتى 25 رمضان

وأكدت الهيئة أنه منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى اليوم 25 من الشهر الجاري، حيث سلمت أكثر من 70 شركة مرخصة بنقل الطرود أكثر من 18 مليون شحنة بريدية للمستفيدين، بزيادة بلغت 54% مقارنة بعدد الشحنات في رمضان من العام الماضي.


استقبال أكثر من 3 آلاف مكالمة

 وأوضحت الهيئة أنها عالجت شكاوى المستفيدين عبر استقبال أكثر من 3 آلاف مكالمة واردة عبر مركز الاتصال الموحد، مما يعكس حرص الهيئة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

اقرأ أيضا

تقلبات جوية.. "الحصيني" يُحذر من طقس الـ24 ساعة القادمة على هذه المناطق

بالفيديو.. سيول الدوادمي تجري أنهارًا نتيجة غزارة الأمطار بالرياض

28 رمضان.. درجات الحرارة العظمى 38 بمكة والصغرى 10 في السودة

بيان عاجل من المحكمة العليا بشأن تحري رؤية هلال شهر شوال

أسعار العملات في السعودية اليوم الأحد 7 إبريل.. اليورو بـ4 ريالات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف 1:57 م الثلاثاء، 12 مارس 2024

2 رمضان.. ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة ومكة تُسجل 40 مئوية

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 12:35 م الإثنين، 11 مارس 2024

1 رمضان.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 11:34 ص الأحد، 10 مارس 2024

36 في مكة.. ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

مكافحة المخدرات - 7:13 م السبت، 09 مارس 2024

الإطاحة بـ 3 مواطنين في الرياض متلبسين بمواد مخدرة