شاهد.. ضباب كثيف يحجب الأفق في الباحة

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضباب كثيف يحجب الأفق في الباحة.

وأظهر المقطع، ضبابا كثيفا يحجب الأفق، في ظل توقعات بهطول أمطار وتكون الضباب على عدة مناطق. اضافة اعلان





توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



حالة الخليج العربي



وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة مع تكون الضباب على مناطق جازان، عسير، الباحة وكذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة ( القريات وطريف)، في حين لا يزال الطقس بارد على معظم مناطق المملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.