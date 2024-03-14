الخميس، 04 رمضان 1445 ، 14 مارس 2024

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أمطار الخير.. شاهد قوة الهطول على الثوير شمال الزلفي بالرياض

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أمطار الزلفي
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت مساء اليوم الخميس كميات غزيرة من الأمطار على مركز الثوير بمحافظة الزلفى بمنطقة الرياص.اضافة اعلان

أمطار غزيرة على الثوير بالزلفي في الرياض

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الزلفي لأمطار غزيرة قبيل مغرب رابع أيام رمضان.


أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح ان الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل والقصيم تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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