أمطار الخير.. شاهد قوة الهطول على الثوير شمال الزلفي بالرياض

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت
مساء اليوم الخميس كميات غزيرة من الأمطار على مركز الثوير بمحافظة الزلفى بمنطقة
الرياص.
أمطار
غزيرة على الثوير بالزلفي في الرياضوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الزلفي لأمطار غزيرة
قبيل مغرب رابع أيام رمضان.
أمطار
رعدية مصحوبة بزخات من البردوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر التوقع
بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
📍امطار مركز الثوير— طقس (@tqqs) March 14, 2024
شمال #الزلفي
الخميس ٤ رمضــان ١٤٤٥هـ
14 مـارس 2024م
من | علي البدر
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وأوضح ان الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل والقصيم تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.