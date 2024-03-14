أمطار الخير.. شاهد قوة الهطول على الثوير شمال الزلفي بالرياض

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت مساء اليوم الخميس كميات غزيرة من الأمطار على مركز الثوير بمحافظة الزلفى بمنطقة الرياص.





أمطار غزيرة على الثوير بالزلفي في الرياض



أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد





شمال

الخميس ٤ رمضــان ١٤٤٥هـ

14 مـارس 2024م

من | علي البدر

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. pic.twitter.com/kZJlr8QVzu 📍امطار مركز الثويرشمال #الزلفي الخميس ٤ رمضــان ١٤٤٥هـ14 مـارس 2024ممن | علي البدر March 14, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الزلفي لأمطار غزيرة قبيل مغرب رابع أيام رمضان.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأوضح ان الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل والقصيم تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.