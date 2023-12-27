تقلبات جوية.. "الحصيني" يُحذر من طقس الـ ٢٤ ساعة القادمة على هذه المناطق

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حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، تقلبات جوية وطقس 24 ساعة قادمة متوقعًا حابة مطرية على مناطق مختلفة من المملكة.

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تقلبات جوية وأمطار خلال 24 ساعة قادمة



خريطة الأمطار المتوقعة اليوم بالمملكة



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه حسب النماذج العددية للطقس بعد مشيئة الله، فإنه يتوقع استمرار الحالة الجوية الممطرة السادسة خلال الـ ٢٤ ساعة القادمة من الأربعاء حتى غد الخميس.واضاف أن الأطار متوقعة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك تمتد إلى أجزاء من القصيم والباحة وعسير وشمال الشرقية وأقصى غرب وشمال غرب منطقة الرياض.وأشار إلى أن الأمطار المتوقعة، هي متفاوتة من مكان إلى أخر، ومن خفيفة لغزيرة مصحوبة برياح وتساقط حبات برد مع جريان السيول.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأوضح ان الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.وشددت على ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.