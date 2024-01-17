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طقس مكة.. شاهد الأجواء الغائمة والسحب تغطي سماء جدة

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الغيوم سماء جدة
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استمرارًا للتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت سماء محافظة جدة أجواءً غائمة وتكتل السحب الركامية الممطرة.اضافة اعلان

أجواء غائمة وسحب تغطي سماء جدة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت السحب الركماية سماء جدة وسط تقلبات جوية وحالة مطرية متوقعة على منطقة مكة المكرمة.
انخفاض عام في درجات الحرارة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وسماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وكذلك على نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

رياح سطحية نشطة على هذه المناطق

ويصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
وطالب الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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