طقس مكة.. شاهد الأجواء الغائمة والسحب تغطي سماء جدة

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استمرارًا
للتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت سماء محافظة جدة
أجواءً غائمة وتكتل السحب الركامية الممطرة.
أجواء
غائمة وسحب تغطي سماء جدةوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت السحب الركماية سماء
جدة وسط تقلبات جوية وحالة مطرية متوقعة على منطقة مكة المكرمة.
انخفاض عام في درجات الحرارة
اجواء غائمه كلياً على #جدة_الان pic.twitter.com/Tx6V2FJjh2— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) January 17, 2024
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وسماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وكذلك على نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
رياح
سطحية نشطة على هذه المناطقويصاحب
ذلك نشاط في الرياح السطحية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل
والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
وطالب الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.