شاهد.. غزارة المطر والسيول بمطار الملك خالد مع برد الثمامة بالرياض

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بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد والدفاع المدني من حالة مطرية على مناطق المملكة مصحوبة برياح نشطة وبرد وجريان السيول، تساقطت مساء اليوم كميات غزيرة من الأمطار على منطقة الرياض. اضافة اعلان

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار بغزارة على مطار الملك خالد بالعاصمة مع تساقطت حبات البد في الثمامة.





امطار على مطار الملك خالد

الجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

3 نوفمبر 2023 م

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. pic.twitter.com/8sD2ytVTfR 🔴 فيديو متداولامطار على مطار الملك خالد #الرياض_الان الجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ3 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ November 3, 2023

على سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر





امطار غزيرة على

طريق الرياض رمحية

الجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

3 نوفمبر 2023 م

متابعة |

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. pic.twitter.com/OP4DLwa0w0 🔴 فيديوامطار غزيرة علىطريق الرياض رمحيةالجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ3 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ متابعة | @marfa11111 November 3, 2023



سيل شمال

غرب مطار الملك خالد

الجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

3 نوفمبر 2023 م

رصد | سلطان الذياب

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. pic.twitter.com/QpJptOtaVm 🔴 فيديوسيل شمال #الرياض غرب مطار الملك خالدالجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ3 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ رصد | سلطان الذياب November 3, 2023

#يحدث_الآن

امطار مع برد على الثمامة

شمال

الجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

3 نوفمبر 2023 م

من | راجس الخضاري

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. pic.twitter.com/C0JIPKwcJ0 امطار مع برد على الثمامةشمال #الرياض_الان الجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ3 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | راجس الخضاري November 3, 2023

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر إثر التحذيرات من هطول أمطار غزيرة وجريان سيول في العديد من مناطق ومحافظات المملكة اليوم الجمعة.أمطار غزيرة وسيولوشملت المناطق والمحافظات التي دعا الدفاع المدني إلى توخي الحذر فيها: المدينة المنورة، حائل، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، الباحة، عسير، جازان.وحث المواطنين على الابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية أثناء هطول الأمطار.أمطار رعدية وزخات البردوتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف، والحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.