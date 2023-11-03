شاهد.. غزارة المطر والسيول بمطار الملك خالد مع برد الثمامة بالرياض

بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد والدفاع المدني من حالة مطرية على مناطق المملكة مصحوبة برياح نشطة وبرد وجريان السيول، تساقطت مساء اليوم كميات غزيرة من الأمطار على منطقة الرياض.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار بغزارة على مطار الملك خالد بالعاصمة مع تساقطت حبات البد في الثمامة.
🔴 فيديو متداول— طقس (@tqqs) November 3, 2023
امطار على مطار الملك خالد#الرياض_الان
الجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
3 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
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على
سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر إثر التحذيرات من هطول أمطار غزيرة وجريان سيول في العديد من مناطق ومحافظات المملكة اليوم الجمعة.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 3, 2023
امطار غزيرة على
طريق الرياض رمحية
الجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
3 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
متابعة | @marfa11111
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أمطار غزيرة وسيول
وشملت المناطق والمحافظات التي دعا الدفاع المدني إلى توخي الحذر فيها: المدينة المنورة، حائل، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، الباحة، عسير، جازان.
وحث المواطنين على الابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية أثناء هطول الأمطار.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 3, 2023
سيل شمال #الرياض
غرب مطار الملك خالد
الجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
3 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
رصد | سلطان الذياب
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أمطار رعدية وزخات البرد
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.
مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.
#يحدث_الآن— طقس (@tqqs) November 3, 2023
امطار مع برد على الثمامة
شمال #الرياض_الان
الجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
3 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | راجس الخضاري
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في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف، والحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.