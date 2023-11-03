الجمعة، 19 ربيع الثاني 1445 ، 03 نوفمبر 2023

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شاهد.. غزارة المطر والسيول بمطار الملك خالد مع برد الثمامة بالرياض

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أمطار بمطار الملك خالد
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بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد والدفاع المدني من حالة مطرية على مناطق المملكة مصحوبة برياح نشطة وبرد وجريان السيول، تساقطت مساء اليوم كميات غزيرة من الأمطار على منطقة الرياض.اضافة اعلان
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار بغزارة على مطار الملك خالد بالعاصمة مع تساقطت حبات البد في الثمامة.


على سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر


ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر إثر التحذيرات من هطول أمطار غزيرة وجريان سيول في العديد من مناطق ومحافظات المملكة اليوم الجمعة.



 أمطار غزيرة وسيول
وشملت المناطق والمحافظات التي دعا الدفاع المدني إلى توخي الحذر فيها: المدينة المنورة، حائل، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، الباحة، عسير، جازان.
وحث المواطنين على الابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية أثناء هطول الأمطار.

أمطار رعدية وزخات البرد
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.
 مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف، والحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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