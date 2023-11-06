شاهد.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية على أحياء جنوب وشرق جدة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على أحياء جنوب وشرق جدة، مساء اليوم الاثنين.





أمطار جدة

أمطار على مكة

حركة الرياح السطحية

حالة الخليج العربي

اضافة اعلان امطار غزيره على #الخمره جنوب #جدة_الان

من عبدالله الطفيلي pic.twitter.com/eXv9f7EeZN — طقس الغربية (@tags_algharbiuh) November 6, 2023

ووثق المقطع، حالة مطرية على أحياء شرق وجنوب محافظة جدة، في ظل استمرار توقعات الأرصاد باستمرار الحالة المطرية على عدة مناطق.كما هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.جعلها اللَّه أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل تبوك ، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير جازان.كما لا يستبعد تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على حائل ، القصيم ، سواحل المنطقة الشرقية، وأجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية .وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.



