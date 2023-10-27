لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت السيول بالمركبات في مشعر منى ؟

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وسط ذهول الزوار والأهالي، جرفت السيول الجارية المركبات بعدما أغرقت
الشوارع والطرق في مشعر منى.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، كيف جرفت السيول المركبات في مشعر منى وسط هطول كميات غزيرة من الأمطار.
سيول هادرة تقطع طريق الحسينية جنوب مكة هطلت اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة
من أحياء مكة المكرمة ما أدى لتدفق سيول هادرة قطعت طريق الحسينية.
أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيولوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد بأن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة.
سماء غائمة وسحب ممطرة على الرياض والقصيموأوضح المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة
برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم
والرياض.
أمطار وسيول ورياح نشطةفي حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة
تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار
رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن
آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) October 27, 2023
السيول تحتجز المركبات في
مشعر منى #مكه_المكرمة
الجمعة ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
27 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | منصور المطرفي
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