لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت السيول بالمركبات في مشعر منى ؟

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وسط ذهول الزوار والأهالي، جرفت السيول الجارية المركبات بعدما أغرقت الشوارع والطرق في مشعر منى.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، كيف جرفت السيول المركبات في مشعر منى وسط هطول كميات غزيرة من الأمطار. اضافة اعلان





سيول هادرة تقطع طريق الحسينية جنوب مكة



أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول



سماء غائمة وسحب ممطرة على الرياض والقصيم



أمطار وسيول ورياح نشطة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





السيول تحتجز المركبات في

مشعر منى

الجمعة ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

27 أكتوبر 2023 م

من | منصور المطرفي

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. pic.twitter.com/ZBshEBlLtf 🔴 فيديوالسيول تحتجز المركبات فيمشعر منى #مكه_المكرمة الجمعة ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ27 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | منصور المطرفي October 27, 2023

هطلت اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة ما أدى لتدفق سيول هادرة قطعت طريق الحسينية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة.وأوضح المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.