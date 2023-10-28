رعد وبرق.. شاهد سيول قوية في حرة الشرع شمال مكة

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استمرارًا للحالة المطرية القوية على مكة وعدد من مناطق
المملكة، شهدت أجواء مكة المكرمة رعودًا وبروقًا شديدة مع تساقط أمطار غزيرة
وجريان سيول قوية في حرة الشرع.
رعود وبروق وأمطار غزيرة وسيول على مكةوأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف شهدت سماء مكة لبروق
ورعود مع هطول أمطار غزيرة وجريان السيول التي أغرقت الشوارع والأحياء وجرفت
المركبات.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) October 27, 2023
سيول قوية في حرة الشرع
شمال #مكه_المكرمة
الجمعة ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
27 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | عبدالهادي الشلاحي
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وحذر المركز الوطني للأرصاد من تكون سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.