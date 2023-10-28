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رعد وبرق.. شاهد سيول قوية في حرة الشرع شمال مكة

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أمطار غزيرة وسيول بمكة
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استمرارًا للحالة المطرية القوية على مكة وعدد من مناطق المملكة، شهدت أجواء مكة المكرمة رعودًا وبروقًا شديدة مع تساقط أمطار غزيرة وجريان سيول قوية في حرة الشرع.اضافة اعلان

رعود وبروق وأمطار غزيرة وسيول على مكة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف شهدت سماء مكة لبروق ورعود مع هطول أمطار غزيرة وجريان السيول التي أغرقت الشوارع والأحياء وجرفت المركبات.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من تكون سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

أمطار وسيول ورياح نشطة

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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