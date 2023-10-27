لهذا الموعد.. "الأرصاد" يُحذر أهالي جدة من أمطار غزيرة

أ أ

أصدر المركز الوطني للأرصاد مساء اليوم الجمعة، تحذيرًا مهمًا لسكان محافظة جدة بمنطقة مكة، من تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة. اضافة اعلان



أمطار غزيرة على محافظة جدة

وعلى حسابه في منصة "إكس"، توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، هطول "الأمطار المتوسطة والغزيرة" على محافظة جدة والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، مستمرة معنا حتى يوم الاثنين، والحالة المؤثرة حالياً ستنتهي تدريجياً خلال الساعات المقبلة.



تيارات هابطة نشطة السرعة المثيرة للغبار

وأوضح أن صور الرادارات تبيّن خلال الساعات القادمة تأثر محافظة جدة خاصة الأجزاء الشرقية منها بالتيارات الهابطة نشطة السرعة المثيرة للغبار وهطول أمطار، بسبب تواجد السحب الرعدية الممطرة على العاصمة المقدسة والمحافظات القريبة منها.



وناشد سكان جدة ومنطقة مكة المكرمة بضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع تعليمات الجهات المعنية.

سيول هادرة تقطع طريق الحسينية جنوب مكة

فيما هطلت اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة ما أدى لتدفق سيول هادرة قطعت طريق الحسينية.



أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة.



سماء غائمة وسحب ممطرة على الرياض والقصيم

وأوضح المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.



أمطار وسيول ورياح نشطة

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.







