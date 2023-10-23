الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول في العيص وطبرجل

أمطار وسيول
أمطار وسيول
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية بعدة مناطق.

أمطار غزيرة وسيول

وأظهر مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على أحياء عرفجا جنوب شرق طبرجل بمنطقة الجوف مساء اليوم الإثنين.اضافة اعلان
فيما وثق مقطع فيديو آخر، هطول أمطار الخير على أحياء الوعيرة شمال العيص، بمنطقة المدينة المنورة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

توقعات حالة الطقس

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الاجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ( صحراء الربع الخالي)، كذلك على أجزاء من منطقة نجران خاصة الشرقية منها.

حالة الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية.

امطار عرفجا جنوب شرق #طبرجل بمنطقة #الجوف
ماشاء الله امطار وسيول الوعيرة شمال #العيص الان

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