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صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير من الأرصاد لأهالي مكة والجوف: أمطار وأتربة تستمر لساعات

أمطار غزيرة
أمطار
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرات وتنبيهات لأهالي منطقتي الجوف ومكة المكرمة بسبب التقلبات الجوية، خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.

أمطار وأتربة ورياح نشطةاضافة اعلان


وتوقع المركز نشاط للرياح السطحية وأتربة وهطول أمطار خفيفة على منطقتي الجوف ومكة.
كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية على منطقتي مكة والجوف حتى الساعة، السابعة من مساء اليوم الأربعاء.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر مساء أمس الثلاثاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق


وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:
1 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة العرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والشعيبة وجدة ورابغ".
2 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
3 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
4 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

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