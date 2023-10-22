الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

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إنذارات باللون الأحمر والبرتقالي على 4 مناطق: أمطار وسيول وبرد وصواعق رعدية

أمطار وسيول 3
أمطار وسيول
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، إندارات باللون الأصفر والأحمر للأهالي في العديد من المناطق، بسبب التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة، بمشيئة الله.

أمطار غزيرة وسيول وبرد

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وتوقع المركز في إنذار باللون الأحمر، لأهالي مكة المكرمة، هطول أمطار غزيرة وتساقط البرد وجريان للسيول تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء يوم غد الإثنين.
كما أصدر المركز، إنذارا باللون البرتقالي لأهالي الباحة وعسير والمدينة المنورة، حيث توقع هطول أمطار متوسطة وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعع رعدية، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء الإثنين على الباحة وعسير.
بينما تستمر الحالة الجوية على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة الـ 11 من مساء يوم غد الإثنين بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس



وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف ، الحدود الشمالية.

كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حالة الخليج العربي

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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