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شاهد.. أمطار غزيرة وسيول شرق القنفذة

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أمطار وسيول القنفذة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق أجواء محافظة القنفذة بالتزامن مع هطول الأمطار وجريان وتدفق السيول.

أمطار وسيول في القنفذةاضافة اعلان


ووثقت مقاطع فيديو جريان وتدفق السيول في القنفذة، بعد هطول أمطار الخير، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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