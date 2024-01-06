شاهد.. أمطار غزيرة وسيول شرق القنفذة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق أجواء محافظة القنفذة بالتزامن مع هطول الأمطار وجريان وتدفق السيول.







وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.



وقالت الأرصاد “يستمر هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق “جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية”.





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