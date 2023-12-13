95 محطة في 9 مناطق .. والحدود الشمالية تسجّل الأعلى مطرًا بـ 35.5 ملم

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سجّلت
منطقة الحدود الشمالية أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ 35.5 ملم، في مطار عرعر،
وذلك ضمن 9 مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار خلال 24 ساعة.
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محطة رصد هيدرولوجي ومناخي ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه
والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، رصدت 95 محطة رصد
هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباحًا يوم الثلاثاء 12 ديسمبر حتى الساعة
التاسعة صباحًا يوم الأربعاء 13 ديسمبر، هطول أمطار في مناطق: "الرياض، مكة
المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الباحة، والجوف".
وفي بقية مدن ومحافظات منطقة الحدود الشمالية، سجّلت مدينة عرعر 30.6 ملم، ومطار رفحاء 7.5 ملم، وأم خنصر بعرعر 7.2 ملم، فيما سجّلت منطقة مكة المكرمة 34.2 ملم في مستورة - رابغ، و 33 ملم في الشرائع، و 27.5 ملم في الكعكية، و 23.5 في الشعبة بخليص، و 22 ملم في منى، و 13.4 ملم في جامعة الملك عبدالله في محافظة جدة.
كميات
الأمطار بمنطقة الجوف وبيّن التقرير تسجيل منطقة الجوف 35.4 ملم في
محطة القطار بدومة الجندل، و27.4 ملم في أبو عجرم، و19.6 ملم في المرير بسكاكا، و19.2
ملم في دومة الجندل، و (9.3) في مطار الجوف بسكاكا.
كميات
الأمطار بمنطقة المدينة المنورة وسجّلت منطقة المدينة المنورة 34.0 ملم في أم
ذيان ببدر، و23.5 ملم في أبو ضباع بوادي الفرع، و 14.0 في مطار العلا، و12.0 ملم
في مطار ينبع، و10.5 في وادي الفرع.
وفي منطقة الباحة، سجّلت بلجرشي 11.8 ملم، والباحة 9.8 ملم، والمخواة 9.6 ملم. فيما سجّلت منطقة تبوك 8.4 ملم في العسافية بتيماء، و 4.8 ملم في حرس حدود المنيبرة بالوجه.
وسجّلت منطقة حائل 7.0 ملم في جبة، و4.2 في محطة القطار بحائل.
فيما سجّلت منطقة القصيم 2.2 ملم في عنيزة، و 2.0 ملم في المذنب، وسجّلت منطقة الرياض 0.8 ملم في كلٍ من شقراء والدوادمي.
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