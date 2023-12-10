استعدادًا للأمطار.. أمانة العاصمة المقدسة ترفع درجة الطوارئ وتُحذر

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كشف متحدث أمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، أن الأمانة على ارتباط بمركز الأرصاد والدفاع المدني، وبمجرد إطلاق التحذيرات سنبدأ بالاستعداد وتشكيل خطط الطوارئ والفرق الميدانية. اضافة اعلان





الفرق الميدانية جاهزة لأي حالة مطرية



هبوب رياح نشطة وتناثر حبات البرد.



pic.twitter.com/o7FcE6JOfg #الإخبارية فيديو | متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني: الأمانة على ارتباط بمركز الأرصاد والدفاع المدني وبمجرد إطلاق التحذيرات سنبدأ بالاستعداد وتشكيل خطط الطوارئ والفرق الميدانية #نشرة_التاسعة December 9, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية" أن الفرق والكوادر المدربة من الفرق الميدانية جاهزة لأي حالات مطرية متوقعة مع جريان السيول، مع تحذيرات مركز الأرصاد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، وعسير.في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، والجوف.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.