استعدادًا للأمطار.. أمانة العاصمة المقدسة ترفع درجة الطوارئ وتُحذر

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كشف
متحدث أمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، أن الأمانة على ارتباط بمركز الأرصاد
والدفاع المدني، وبمجرد إطلاق التحذيرات سنبدأ بالاستعداد وتشكيل خطط الطوارئ
والفرق الميدانية.
الفرق
الميدانية جاهزة لأي حالة مطريةوأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية" أن
الفرق والكوادر المدربة من الفرق الميدانية جاهزة لأي حالات مطرية متوقعة مع جريان
السيول، مع تحذيرات مركز الأرصاد.
هبوب
رياح نشطة وتناثر حبات البرد. وفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تكون السماء
غائمة جزئيًا إلى غائمة، يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من
مناطق مكة المكرمة، الباحة، وعسير.
فيديو | متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني: الأمانة على ارتباط بمركز الأرصاد والدفاع المدني وبمجرد إطلاق التحذيرات سنبدأ بالاستعداد وتشكيل خطط الطوارئ والفرق الميدانية#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/o7FcE6JOfg— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2023
في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، والجوف.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على
معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح
وهطول الأمطار.
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