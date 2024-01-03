شاهد.. أمطار الخير تتساقط صباحًا على الجبيل الصناعية بالشرقية

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت صباح اليوم الأربعاء، الأمطار على مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية. اضافة اعلان





أمطار الخير تتساقط على الجبيل الصناعية بالشرقية



أمطار وسيول وضباب على الرياض والمدينة ومعظم المناطق



أمطار وسيول على 4 مناطق



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت مدينة الجبيل الصناعية بالشرقية اليوم لهطول أمطار مصحوبة برياح نشطة وحبات البرد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، والقصيم..

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، حائل، والمدينة المنورة.







انخفاض في درجات الحرارة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.وطالب الدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.