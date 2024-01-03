شاهد.. أمطار الخير تتساقط صباحًا على الجبيل الصناعية بالشرقية

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على
مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت صباح اليوم الأربعاء، الأمطار على مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية.
أمطار
الخير تتساقط على الجبيل الصناعية بالشرقيةوأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل
الاجتماعي، كيف تعرضت مدينة الجبيل الصناعية بالشرقية اليوم لهطول أمطار مصحوبة
برياح نشطة وحبات البرد.
امطار ديمية خفيفة على #الجبيل الصناعية الان صباح الاربعاء ٢١ جماداخر ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) January 3, 2024
عضو المجموعة نواف الملحم pic.twitter.com/pzqQYqAYE0
أمطار
وسيول وضباب على الرياض والمدينة ومعظم المناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرة.
أمطار
وسيول على 4 مناطقوأوضح
المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على
أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، والقصيم..
ولا
يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف،
تبوك، حائل، والمدينة المنورة.