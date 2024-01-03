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شاهد.. أمطار الخير تتساقط صباحًا على الجبيل الصناعية بالشرقية

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أمطار الجبيل الصناعية
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت صباح اليوم الأربعاء، الأمطار على مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية.اضافة اعلان

أمطار الخير تتساقط على الجبيل الصناعية بالشرقية

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت مدينة الجبيل الصناعية بالشرقية اليوم لهطول أمطار مصحوبة برياح نشطة وحبات البرد.

أمطار وسيول وضباب على الرياض والمدينة ومعظم المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 4 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، والقصيم..

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، حائل، والمدينة المنورة.


 انخفاض في درجات الحرارة

يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

وطالب الدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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