الثلاثاء، 20 جمادى الثانية 1445 ، 02 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمطار وسيول.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر

أمطار غزيرة
الدفاع المدني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا لسكان عدد من مناطق المملكة، من فرصة هطول أمطار مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.اضافة اعلان

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

ودعت على حسابها في منصة "إكس"، سكان مناطق حائل والشرقية والحدود الشمالية إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.


استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

أمطار غزيرة وجريان السيول على عدة مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.


وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

تحذير من تساقط الثلوج على مناطق شمال المملكة

كما حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني من حالة مطرية مع هطل ثلجي على مناطق شمال المملكة، وتقلبات جوية تستمر خلال الخمسة أيام القادمة.

اقرأ أيضا

حتى الجمعة.. تحذير لـ إدارة أزمات مكة من أمطار رعدية وعواصف ترابية

منذ 37 عامًا.. مدينة بالمملكة تسجل أعلى تكرار لانخفاض الحرارة في يناير

زلزال اليابان.. ارتفاع عدد الضحايا لـ 48 قتيلاً إثر 155 هزة أرضية

عاجل.. لأول مرة إجازة مطولة لمنتصف الفصل الدراسي الثاني

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أهلية حساب المواطن وشروط لمّ شمل المعلمين والمعلمات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة 11:17 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

أمطار وسيول.. "الدفاع المدني" يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر

6786786 8:34 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

أمطار المدينة.. شاهد السيول تجري أنهارًا في وادي بواط

أمطار غزيرة على عسير 1:08 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

إنذار أحمر.. "الأرصاد" يحذر سكان مكة من أمطار غزيرة لـ 9 مساءً

تعليق الدراسة 11:06 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. تعليم مكة: تعليق الدراسة بجميع المدارس المسائية والليلية بهذه المحافظات

اقرأ أيضا

e153ff395a460ac43360119dfbe51b97
8:19 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

إغلاق طريق "الدمام – الرياض" 120 يومًا ونداء لقائدي المركبات

وزارة التعليم1
8:05 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

"التعليم" تضع شروط لمّ شمل المعلمين والمعلمات

GCzreIGXgAA0EEH
7:33 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

"الحصيني" يُحذر من طقس 5 أيام قادمة: برد وصقيع ورياح قطبية وأمطار بهذه المناطق

أمطار المملكة
7:15 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. توقعات طقس اليوم: أمطار وسيول وضباب على الرياض ومكة ومعظم المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة على عسير
2:07 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار ورياح على مكة و8 مناطق لـ 11 مساءً

إصابات العمل
1:01 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

تعرّض الموظف لحادث أثناء ذهابه إلى العمل.. هذا هو الموقف القانوني

تنزيل
12:53 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

حتى الجمعة.. تحذير لـ إدارة أزمات مكة من أمطار رعدية وعواصف ترابية

رواتب المواطنين
12:14 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. الكشف عن موعد صرف الدفعة 74 من حساب المواطن

كن قدوة لأطفالك
11:45 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

أهم 8 أهداف تحققها لنفسك وأبنائك في العام الجديد

2128976_0
11:13 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. براتب 7 آلاف ريال.. رابط وخطوات الحصول على وظيفة في هيئة التخصصات الصحية