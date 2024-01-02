أمطار وسيول.. "الدفاع المدني" يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا لسكان عدد من مناطق المملكة، من فرصة هطول أمطار مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. اضافة اعلان





الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية



أمطار غزيرة وجريان السيول على عدة مناطق



تحذير من تساقط الثلوج على مناطق شمال المملكة



ودعت على حسابها في منصة "إكس"، سكان مناطق حائل والشرقية والحدود الشمالية إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.كما حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني من حالة مطرية مع هطل ثلجي على مناطق شمال المملكة، وتقلبات جوية تستمر خلال الخمسة أيام القادمة.