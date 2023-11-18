السبت، 04 جمادى الأولى 1445 ، 18 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"سيول وأمطار".. تنبيه من المرور بسبب التقلبات الجوية

المرور الامطار
المرور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أصدر "المرور" تنبيهًا بشأن القيادة في الظروف الجوية المتقلبة، خاصة هذه الأيام التي تشهد أمطاراً وسيول وتغيرات جوية في معظم مناطق الملمكة.

التقلبات الجويةاضافة اعلان
ونشر المرور عبر موقع التواصل الاجتماع "إكس" :" لسلامتك، اتخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة".
وتابع :" توخ الحذر ولا تخاطر بسلامتك وسلامة الآخرين".

وفي وقت سابق، حذر المرور من انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار، مطالبا بالحيطة والحذر خلال القيادة.

انزلاق المركبة:

وأضاف المرور: "أحذر انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار، لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة".

وفي توضيحه للأمر، تابع المرور: "إذا كانت السرعة منخفضة فإن معدل تواصل الإطارات بالطريق "مباشر"، وإذا كانت السرعة "متوسطة"، فإن معدل تواصل الإطارات بالطريق "بسيطة" وإذا كانت السرعة عالية فإن معدل تواصل الإطارات بالطريق شبه معدومة.

تغيير المسار:

في وقت سابق، كشفت الإدارة العامة للمرور اليوم، عن غرامة استخدام إشارة الالتفاف قبل تغيير المسار.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن استخدام إشارة الالتفاف قبل تغيير المسار يحافظ على السلامة المرورية ويساهم في تجنب خطر الاصطدام.

وأكدت أن عدم استخدام إشارة الالتفاف قبل تغيير المسار أو الدخول لليمين أو لليسار أو التجاوز، يُعد مخالفة مرورية.

وبينت أن غرامة عدم استخدام إشارة الالتفاف عند تغيير المسار، قد تصل لـ 150 إلى 300 ريال.

نصائح مهمة من المرور لتجنب الحوادث أثناء الأمطار

كشفت إدارة المرور عن عدة خطوات يجب على السائقين الالتزام بها عند هطول الأمطار.
1- تمهل وخفف السرعة
2- اخرص على استخدام المساحات
3- حافظ على مسافة أمان كافة بينك وبين المركبات الأخرى
4- استخدم إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.

القيادة على الطرق المنحدرة

وفي وقت سابق، حذرت إدارة المرور، من خطورة القيادة على الطرق المنحدرة، وأكدت على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة، التي تحقق الأمان وتمنح السلامة.

وأشار المرور في تدوينة على صفحته الرسمية في "تويتر" على وجود 8 خطوات لا بد من اتباعها للقيادة الآمنة في الطرق المنحدرة.



اقرأ أيضا

أمانة جدة
3:40 م السبت، 18 نوفمبر 2023

بعد تغريمها تعويض بـ 75 مليون ريال.. بيان من أمانة جدة عقب صدور حكم نهائي جديد

مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري- أرشيفية
3:12 م السبت، 18 نوفمبر 2023

مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يرأس وفد الوزارة المشارك في "حوار المنامة"

وادى الرمة - القصيم - الامطار
3:00 م السبت، 18 نوفمبر 2023

"أمانة القصيم" ترفع (11.645) م3 من مخلّفات الأمطار في بريدة

الطائرة الاغاثية
2:40 م السبت، 18 نوفمبر 2023

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 11 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

اقرأ أيضا

عاجل.. ضبط (17556) مخالفاً في جميع مناطق المملكة.. تفاصيل

الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود

المندوب الدائم للمملكة: مجلس الأمن بحاجة لإصلاح حقيقي ليكون أكثر عدالة

موعد إعلان أهلية حساب المواطن لشهر ديسمبر

وزير الخارجية: المملكة ترفض استمرار التصعيد وانتهاكات الاحتلال بحق المدنيين في غزة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

قفقث غف 4:48 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

الآن.. شاهد أمطار الشملي الغزيرة والبرد المتساقط غرب حائل

أمطار المملكة 4:35 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

غدًا بهذه المناطق.. حالة من عدم الاستقرار الجوي محملة بأمطار رعدية غزيرة

المركز الوطني للأرصاد 4:34 م السبت، 21 أكتوبر 2023

المدينة التي سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة

عبد-العزيز-الحصيني 3:20 م السبت، 21 أكتوبر 2023

"الحصيني" : ظهور عاصفة قد تتحوّل لإعصار في بحر العرب

اقرأ أيضا

قطعة-ارض-سكني
1:02 م السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل.. "سكني" يعلن عن تثبيت تاريخ إيداع الدعم في هذا اليوم من كل شهر

السيارات - حادث - حوادث السيارات -فحص - التأمين
12:53 م السبت، 18 نوفمبر 2023

مواطن يسأل: هل يلزم وجود فحص جديد للسيارة عند السفر لقطر؟.. الجمارك ترد

غبار - رياح - الطقس - الارصاد
11:00 ص السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل.. الأرصاد يصدر إنذارا على العاصمة المقدسة وجدة و6 محافظات

مساند
10:00 ص السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل.. اكتشفت هذا الأمر.. مساند تستأنف خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمانة جدة
3:40 م السبت، 18 نوفمبر 2023

بعد تغريمها تعويض بـ 75 مليون ريال.. بيان من أمانة جدة عقب صدور حكم نهائي جديد

أمانة جدة
3:00 م السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل.. اليوم آخر فرصة.. رابط التقديم في وظائف أمانة جدة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
2:10 م السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل.. ضبط (17556) مخالفاً في جميع مناطق المملكة.. تفاصيل

حساب المواطن
1:33 م السبت، 18 نوفمبر 2023

موعد إعلان أهلية حساب المواطن لشهر ديسمبر

قطعة-ارض-سكني
1:02 م السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل.. "سكني" يعلن عن تثبيت تاريخ إيداع الدعم في هذا اليوم من كل شهر

السيارات - حادث - حوادث السيارات -فحص - التأمين
12:53 م السبت، 18 نوفمبر 2023

مواطن يسأل: هل يلزم وجود فحص جديد للسيارة عند السفر لقطر؟.. الجمارك ترد