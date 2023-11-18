"سيول وأمطار".. تنبيه من المرور بسبب التقلبات الجوية

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أصدر "المرور" تنبيهًا بشأن القيادة في الظروف الجوية المتقلبة، خاصة هذه الأيام التي تشهد أمطاراً وسيول وتغيرات جوية في معظم مناطق الملمكة.



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ونشر المرور عبر موقع التواصل الاجتماع "إكس" :" لسلامتك، اتخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة".

وتابع :" توخ الحذر ولا تخاطر بسلامتك وسلامة الآخرين".



وفي وقت سابق، حذر المرور من انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار، مطالبا بالحيطة والحذر خلال القيادة.



انزلاق المركبة:



وأضاف المرور: "أحذر انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار، لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة".



وفي توضيحه للأمر، تابع المرور: "إذا كانت السرعة منخفضة فإن معدل تواصل الإطارات بالطريق "مباشر"، وإذا كانت السرعة "متوسطة"، فإن معدل تواصل الإطارات بالطريق "بسيطة" وإذا كانت السرعة عالية فإن معدل تواصل الإطارات بالطريق شبه معدومة.



تغيير المسار:



في وقت سابق، كشفت الإدارة العامة للمرور اليوم، عن غرامة استخدام إشارة الالتفاف قبل تغيير المسار.



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن استخدام إشارة الالتفاف قبل تغيير المسار يحافظ على السلامة المرورية ويساهم في تجنب خطر الاصطدام.



وأكدت أن عدم استخدام إشارة الالتفاف قبل تغيير المسار أو الدخول لليمين أو لليسار أو التجاوز، يُعد مخالفة مرورية.



وبينت أن غرامة عدم استخدام إشارة الالتفاف عند تغيير المسار، قد تصل لـ 150 إلى 300 ريال.



نصائح مهمة من المرور لتجنب الحوادث أثناء الأمطار



كشفت إدارة المرور عن عدة خطوات يجب على السائقين الالتزام بها عند هطول الأمطار.

1- تمهل وخفف السرعة

2- اخرص على استخدام المساحات

3- حافظ على مسافة أمان كافة بينك وبين المركبات الأخرى

4- استخدم إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.



القيادة على الطرق المنحدرة



وفي وقت سابق، حذرت إدارة المرور، من خطورة القيادة على الطرق المنحدرة، وأكدت على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة، التي تحقق الأمان وتمنح السلامة.



وأشار المرور في تدوينة على صفحته الرسمية في "تويتر" على وجود 8 خطوات لا بد من اتباعها للقيادة الآمنة في الطرق المنحدرة.







