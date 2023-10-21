المدينة التي سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل الصمان أعلى درجة حرارة بـ41 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ8 درجة مئوية. اضافة اعلان





درجات الحرارة الكبرى

درجات الحرارة الصغرى

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، الصمان 41 درجة مئوية، مكة المكرمة والدمام والأحساء والدهناء 39، المدينة المنورة وينبع والعلا والخرج 37 درجة مئوية.وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن جدة وبريدة وجازان وشروره وحفر الباطن 36 درجة مئوية، وادي الدواسر والقنفذة والمجمعة 35، الرياض 34، أبها 26، الباحة 24، السودة 20 درجة مئوية.وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: السودة 8، أبها 13، الباحة وطريف 15، وادي الدواسر وشروره 22، الرياض 23، المدينة المنورة والأحساء وحفر الباطن 24، جدة والقنفذة 27، مكة المكرمة 29 درجة مئوية.