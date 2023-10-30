الآن.. شاهد أمطار الشملي الغزيرة والبرد المتساقط غرب حائل

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بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها المملكة، تساقطتت مساء اليوم كميات غزيرة من الأمطار مصحوبة ببردية قوية على الشملي بمنطقة حائل. اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل ِ ووسط ، كيف تعرضت محافظة الشملي بحائل لأمطار غزيرة وبردية قوية مع رياح نشطة.





حالة من عدم الاستقرار الجوي



تقلبات جوية وأمطار رعدية غزيرة



أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





امطار وبرد جنوب الشملي

غرب

الاثنين ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

30 أكتوبر 2023 م

من | سعد الغازي

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. pic.twitter.com/lcp4tmqr9t 🔴 فيديوامطار وبرد جنوب الشمليغرب #حائل_الآن الاثنين ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ30 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | سعد الغازي October 30, 2023

في الوقت نفسه، كشف المركز العربي للمناخ، أنه من المتوقع أن تشهد أجواء المملكة غدًا حالة من عدم الاستقرار الجوي والمحملة بأمطار رعدية عزيرة.وأوضح أنه من من المتوقع ان تتعرض اجزاء واسعة من شمال شرق المملكة لحالة عدم استقرار جوي محملة بأمطار رعدية غزيرة والتي يرافقها الرعد وهطول زخات البرد , وتستمر الحالة حتى يوم الاربعاء.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والقصيم والجوف.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.