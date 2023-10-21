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صحيفة تواصل الالكترونية

"الحصيني" : ظهور عاصفة قد تتحوّل لإعصار في بحر العرب

عبد-العزيز-الحصيني
الحصيني
أ أ
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كشف خبير الطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن تشكُّل حالة مدارية في بحر العرب لها تاثير على المملكة.

العاصفة تيج

وقال الحصيني خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على "إكس": "تشكلت حالة مدارية في بحر العرب وتم تسميتها بـ "تيج"، وهي عاصفة مدارية، الرياح : 50 عقدة ( 95 كم ) تقريباً واحتمال تسارع وتيرة سرعة الرياح ".اضافة اعلان
وتابع: "العاصفة في تطوّرٍ متسارعٍ، ومن المحتمل تحولها إلى إعصار؛ حيث المسار حتى اليوم السبت بين ظفار العُمانية والمهرة اليمنية واحتمال بتغيير مسارها".
وأضاف: "لا يوجد تأثير على المملكة بشكل مباشر، لكن متوقع أن تؤثر بشكل غير مباشر وذلك بكثرة الرطوبة التي تعتبر مادة السحاب ومتى ما حدث ذلك فابشروا بالخيرات على بلادنا - إن شاء الله".

الأرصاد

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول.

أمطار غزيرة على جازان:

وتشمل الحالة محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.
 وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ9 مساءً.
أيضا هطلت الليلة الماضية، أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة جازان، شملت محافظات الحرث، والعارضة، والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، وهروب، والعيدابي، وأبوعريش، والدرب، وصبيا.. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

أمطار على مكة والمدينة:

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وتؤدي الحالة إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة .

 في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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