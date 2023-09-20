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صحيفة تواصل الالكترونية

"أبشر" يعلن عن لوحة مميزة بمناسبة اليوم الوطني

أبشر
أبشر
أ أ
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نشرت منصة "أبشر" لوحات إلكترونية مميزة بمناسبة اليوم الوطني، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

اليوم الوطني:اضافة اعلان


وقالت المنصة: "احصل على لوحتك المميزة بمناسبة اليوم الوطني93 عبر خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني في منصة أبشر".

مزاد اللوحات الإلكترونية:


في وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن انطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني غداً بلوحات مميزة وفئات جديدة من حرف وحرفين ورقم ورقمين، من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً.

جاء ذلك على صفحة المرور الرسمية في "إكس"، حيث أشارت إدارة المرور إلى أن المزاد سيكون عبر منصبة "أبشر" الإلكترونية.

تمديد المزاد في آخر الدقائق


وأضافت، أنه في حال المزايدة خلال آخر الدقائق من الوقت المحدد لانتهاء المزاد؛ سيتم تمديد المزاد تلقائيًا.

طريقة الاشتراك في مزاد اللوحات المميزة


وأكدت أنا حددت الإدارة طريقة الاشتراك في مزاد اللوحات المميزة إلكترونياً عبر أبشر، وذلك من خلال 4 خطوات للوصول للخدمة كالتالي:

1- اختيار خدمات المرور.
2- الدخول مباشرة على منصة أبشر.
3- اختيار خدمات من تبويب خدمات.
4- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

خدمة اختيار اللوحات المعدنية المميزة


وأشار إلى أن هذه الخدمة تأتي في إطار سلسلة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للتسهيل على المواطنين للاستفادة من خدمة اختيار اللوحات المعدنية المميزة المطروحة والتي تحتوي على حرف ورقم، أو حرفين ورقمين.



https://twitter.com/Absher/status/1704488080668004589

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