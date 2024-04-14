بشرى للخريجين.. الموارد البشرية تطرح وظائف شاغرة في مختلف المناطق

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أعلنت وزارة الموارد البشرية "بوابة العمل عن بُعد" عن توفر 22 وظيفة متنوعة في مناطق المملكة، لحملة كافة المؤهلات.





الموارد البشرية تطرح وظائف شاغرة في مختلف المناطق



الشروط العامة للتقديم على وظائف العمل عن بعد:



المزايا للباحثين عن عمل:



المزايا للباحثين من ذوي الإعاقة:



خطوات التسجيل للباحثين عن عمل:



طريقة التقديم:

