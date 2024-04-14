بشرى للخريجين.. الموارد البشرية تطرح وظائف شاغرة في مختلف المناطق

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أعلنت
وزارة الموارد البشرية "بوابة العمل عن بُعد" عن توفر 22 وظيفة متنوعة في
مناطق المملكة، لحملة كافة المؤهلات.
الموارد
البشرية تطرح وظائف شاغرة في مختلف المناطقوأوضحت
أن الوظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب "المواصلات،
البعد الجغرافي" أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر، على النحو التالية:
الوظائف المتاحة حاليًا عن بُعد:
- مشرف
- مدير عام
- مدير مالي
- محرر أدبي
- كاتب اداري
- مطور برامج
- مدخل بيانات
- مسؤول نظم
- مصمم اعلان
- مدير مبيعات
- خدمة عملاء
- مساعد إداري
- أخصائي مبيعات
- أخصائي شؤون موظفين
- أخصائي تجارة الكترونية
- مدير تطوير برامج تدريبية
- بائع مستحضرات وأدوات تجميل
الشروط
العامة للتقديم على وظائف العمل عن بعد:1 -
حساب أبشر مفعل.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.
4 - أن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.
المزايا
للباحثين عن عمل:-
زيادة فرص العمل وتنوعها.
- توفير تكلفة المواصلات والتنقل.
- مرونة في زمان ومكان العمل.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.
- إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.
المزايا
للباحثين من ذوي الإعاقة:
1 -
خلق فرص مناسبة.
2 - تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي.
3 - إدماج العاملين من الاشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل.
خطوات
التسجيل للباحثين عن عمل:
-
زيارة بوابة العمل عن بعد.
- أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.
- اضغط على ايقونة "حساب جديد" ثم "حساب عامل عن بعد".
- عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.
- عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.