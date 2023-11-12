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سارع بالتقديم.. الإعلان عن وظائف صحية عبر برنامج "تمهير"

وزارة الصحة
وظائف شاغرة
أ أ

أعلنت وزارة الصحة "تجمع القصيم الصحي" عن توفر فرص توظيف للجنسين عبر برنامج التدريب على رأس العمل.
وأوضحت أن الوظائف متاحة في مختلف التخصصات وذلك عبر برنامج تمهير بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، من خلال هذه الشروط:اضافة اعلان

* الشروط المطلوبة:

1- لا يتشرط الخبرة.
2- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقا.
3- حاصل على درجة البكالوريوس "لا يشترط تخصص محدد".
4- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة آو عمل خلال الست أشهر الماضية.

* مزايا البرنامج:

- تغطية تأمين ضد المخاطر.

- شهادة خبرة من صندوق التنمية البشرية هدف بعد إتمام البرنامج.
- مكافأة مالية وقدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى من صندوق التنمية الموارد البشرية (هدف).

* طريقة التقديم:

وأكدت أن التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الأربعاء 1445/05/15هـ (الموافق 2023/11/29 م).

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