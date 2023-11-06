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مفاجأة للراغبين.. توفر وظائف في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بسويسرا

المنظمة العالمية للارصاد
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
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أعلن المركز الوطني للأرصاد (NCM) عن توفر وظائف لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) بجنيف - سويسرا، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة

- العلاقات الدولية.
- القانون.
- إدارة الأعمال.
- الإدارة العامة.
- التنمية الدولية.
- العلوم البيئية.
- إدارة مخاطر الكوارث.
- الاقتصاد.
- الاتصال والإعلام.
- العلوم الاجتماعية.
- علم المناخ.
- علم المحيطات.
- الأرصاد الجوية.
- أو ما يعادلها.

نبذة عن المنظمة

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة (UN) تضم 193 عضواً من الدول والأقاليم.
وهي صوت منظومة الأمم المتحدة ذو الحجيّة بخصوص حالة وسلوك الغلاف الجوي للأرض وتفاعله مع الأراضي والمحيطات، والطقس والمناخ الناجمين عن هذا التفاعل وتوزيع الموارد المائية الناتج عن ذلك.


النظم التي لا تعرف حدودا دولية

وبما أن نُظم الطقس والمناخ ودورة الماء لا تعرف حدوداً وطنية، فإن التعاون الدولي على نطاق عالمي أمر أساسي من أجل تطوير الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا التطبيقية وتحقيق المنافع من تطبيقها.
وتوفر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الإطار لهذا التعاون الدولي.
وقد انبثقت من المنظمة الدولية للأرصاد الجوية والمنظمة البحرية الدولية، والتي أسست في 1873م.

طريقة التقديم

من خلال الرابط التالي:
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