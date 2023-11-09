الآن.. 32 وظيفة شاغرة في "السعودية للتعدين" لحملة كل المؤهلات

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر الموقع الإلكتروني
للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة والمصانع
التابعة لها في المملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفيةأخصائي أول، EDMS II.
مهندس، الدورية III.
مهندس، الموثوقية الميكانيكية III.
متدرب تعاوني.
مهندس رئيسي، إدارة الابتكار الثاني.
مدير مناجم الماجنسيت والكاولين.
مدير ضمان الدراسات وحوكمة المشاريع.
مهندس رئيسي، ضمان تصميم المشروع.
مشرف الحفر.
والمزيد ...
شركة معادنشركة التعدين العربية السعودية "معادن" هي شركة مساهمة سعودية،
تأسست في الثالث والعشرين من مارس عام 1997، برأس مال يبلغ تسع مليارات ومئتان
وخمسين ريال سعودي.
يتركز اهتمام معادن على نشاط الذهب الذي يشمل تشغيل خمسـة مناجم للذهب هي: مهد الذهب، والحجار، والصخيبرات، وبلغة، والأمار.
تقوم الشركة بتطوير مشروع الفوسفات ومشروع الألمنيوم ومشاريع أخرى
طريقة التقديمأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف،
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط
التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).