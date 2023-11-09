الآن.. 32 وظيفة شاغرة في "السعودية للتعدين" لحملة كل المؤهلات

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية



شركة معادن



طريقة التقديم

