متاح الآن.. تدريب ينتهى بالتوظيف في الحرس الوطني بمكافأة شهرية

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أعلنت
وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن بدء التقديم
(للجنسين) في (برنامج فني تخطيط القلب) المنتهي بالتوظيف، وذلك وفقاً للتفاصيل
التالية:
التخصصات: أحياء.
أحياء دقيقة.
تقنية حيوية.
فيزياء.
كيمياء.
كيمياء حيوية.
فيزياء طبية.
علم حيوان.
علم نبات.
علوم طبية حيوية.
الشروط
العامة: أن يكون المتقدم أو
المتقدمة سعودي الجنسية.
ليس على رأس العمل.
شهادة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.
السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
في حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية الوطنية، الرجاء إرفاق ما يثبت حصول المتقدم على الشهادة المرفقة من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم موضحاً فيه رقم هوية صاحب الشهادة.
أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.
يجب ارفاق معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم صادرة من خارج المملكة العربية السعودية.
حاصلاَ على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد 60 STEP وأعلى.
كم
مدة البرنامج؟مدة
البرنامج 12 شهراً.
المكافأة: نعم، يوجد مكافأة
للبرنامج.
جهات التوظيف:
وزارة الصحة. وزارة الحرس الوطني.
تفاصيل:تاريخ بدء البرنامج ديسمبر 2023، قابل للتغيير.
ملاحظات: الاختبار المعتمد
للتقديم على البرنامج هو اختبار STEP فقط.
الرجاء التأكد من مدة صلاحية اختبار STEP مع العلم بأنها 3 سنوات فقط.
سيتم اعتماد درجة اختبار STEP من خلال منصة قياس فقط.
درجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) المطلوبة للبرنامج هي 60.
يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم الاستبعاد بشكل تلقائي من لم يرفق اي مستند مطلوب.
سيتم استبعاد أي مقبول في أي برنامج إذا تبين عدم استيفائه للشروط المطلوبة حتى بعد بدء البرنامج.
فتح
باب التقديم سيتم فتح بوابة التقديم
يوم الثلاثاء في تاريخ 8 نوفمبر 2023.
في حال تم التقديم على أكثر من برنامج واستيفاءك لجميع الشروط بالإضافة الى شرط المفاضلة ستتم دعوتك لمقابلة واحدة ايهما يأتي أولا.
في حال انسحاب جهة التوظيف، سيتم الغاء طلبات المرشحين لنفس جهة التوظيف، وسيتم اشعار المرشح بذلك عبر البريد الالكتروني.
آلية
فرز وترشيح الطلبات لمجتازي شروط البرنامج: يتم فرز طلبات المتقدمين
بناء على مفاضلة درجة اللغة الإنجليزية.
يتم النظر إلى المعدل التراكمي في حال تساوت درجات اللغة الإنجليزية.
طريقة
التقديم: التقديم مُتاح الآن بدأ
اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/04/24هـ الموافق 2023/11/08م وينتهي التقديم يوم
الأربعاء بتاريخ 1445/05/08هـ الموافق 2023/11/22م.
رابط التقديم - (اضغط هنا).