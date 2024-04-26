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زيادة الرحلات الجوية المباشرة من السعودية إلى العراق بدءًا من هذا التاريخ

هيئة الطيران المدني
هيئة الطيران المدني
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انطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في المملكة؛ والتي تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً، وأكثر من 250 وجهة في العالم..اضافة اعلان
وامتداداً للعلاقات الوثيقة التي تربط المملكة بجمهورية العراق الشقيقة؛ نعلن تسيير رحلات جوية مباشرة من مدينة الدمام في المملكة إلى مدينة النجف في جمهورية العراق..
إلى جانب الرحلات الجوية لكل من مدينتي بغداد وأربيل في جمهورية العراق، وذلك ابتداءً من يوم السبت 1 يونيو 2024.


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